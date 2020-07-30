Игорь Додон встретился с представителями Конгресса азербайджанцев и Армянской общины в Молдове

Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем Конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем Армянской общины в Молдове Геннадием Бабаяном. В беседе принял участие советник президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и генеральный директор Агентства межэтнических отношений Елена Белякова.

В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Республика Молдова является общим мирным домом для всех народов, которые ценят гостеприимство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций.

«Я отметил, что Республика Молдова – нейтральное полиэтническое государство, а руководство страны выступает за сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе, где все граждане составляют единый народ», – сообщил президент.

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