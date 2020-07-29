Полиция Миннеаполиса заявила, что была установлена связь между погромами во время протестов движения «Жизни черных важны» и экстремисткой группировкой «Превосходство белых», сообщают BBC.

Протесты начались после убийства безоружного чернокожего Джорджа Флойда в мае этого года и быстро переросли в погромы. Значительную роль в поджогах и разорении частной собственности принимал, так называемый, «Человек с зонтиком» (Umbrella Man). Полиция Миннеаполиса заявляет, что именно Человек с зонтиком сыграл ключевую роль в превращении мирных демонстраций в агрессивные столкновения с полицией. Видео, на котором человек в маске и с зонтом разбивает окна магазина, быстро набрало популярность. Именно Человек с зонтиком совершил первый поджог в Миннеаполисе, запустив начало агрессивных протестов. Расследование местной полиции обнаружило прямую связь между Человеком с зонтиком и экстремисткой группировкой «Превосходство белых».

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