Прибор обнаруживает инфекцию с точностью до 85%

Израильские инженеры представили новинку, способную выявлять наличие у человека коронавируса с помощью анализатора дыхания. Он напоминает всем известный алкотестер. Для получения результата требуется не больше полуминуты.

От потенциального пациента требуется всего лишь вдохнуть через нос, а выдохнуть в специальную пробирку, закрыв одну ноздрю. Специальный прибор, названный «распознаватель запахов», практически мгновенно определяет наличие или отсутствие коронавируса. Ответ появляется на экране смартфона.

Конечно, такое тестирование не отменяет лабораторные анализы, но может быть очень полезно при проведении массового скрининга в местах большого скопления людей – в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также в лечебных учреждениях, сообщает «Medical Express».

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