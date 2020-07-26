Очередной массовый митинг прошел в субботу в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала – арестованного губернатора Хабаровского края. Из всех проведенных акций эта была наиболее многочисленной. По данным мэрии Хабаровска, в акции приняли участие 10 тыс. человек, однако региональные СМИ называют данные в 85 тысяч.

Митинги продолжаются больше двух недель. Акции в поддержку Хабаровска также прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Москве. Участники столичной мирной демонстрации были задержаны.

Шествие проходило под лозунгами «Я\Мы Фургал», «20 лет доверия нет!», «Свободу Фургалу!», «Мы пришли сами!». Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказывался против протестов и призывал горожан отказаться от участия в митингах. Протестующие кричали «Кравчук, уходи!» у мэрии города.

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