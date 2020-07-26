Воскресенье, 26 июля 2020, 17:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 26 июля 15909 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 26 июля 15909 человек излечились
26 июля
12:36 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 15909 человек прошли лечение и 733 умерли от инфекции COVID-19. На 26 июля в Молдове подтверждено 22828 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1489 – в Приднестровье. За последние 24 часа 58 подозреваемых были госпитализированы в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья 414 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1039 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: В августе 4 знака зодиака увидят свет в конце тоннеля

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,62–0,81%
EUR19,37–0,81%
GBP21,25–0,81%
UAH0,60–0,81%
RON4,01–0,81%
RUB0,23–0,81%

Курсы валют в MDL на 26.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд