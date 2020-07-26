На сегодняшний день в стране 15909 человек прошли лечение и 733 умерли от инфекции COVID-19. На 26 июля в Молдове подтверждено 22828 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1489 – в Приднестровье. За последние 24 часа 58 подозреваемых были госпитализированы в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья 414 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1039 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: В августе 4 знака зодиака увидят свет в конце тоннеля

На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!