Известный астролог рассказал, что в последний месяц лета 4 знака зодиака войдут Победителями

О счастливчиках, которым предрек удачу в августе Павел Глоба, рассказал v-kosmose.com. Так чем же порадует Тельцов, Львов, Весы и Козерогов финал лета?

Прорывной Телец

Вселенная приготовила для Тельцов множество счастливых шансов и удачных возможностей. Но чтобы добиться успеха и сделать свою жизнь лучше, Тельцу придется очень постараться. Вы генерируете много идей – предлагайте их, внедряйте, реализуйте, хоть одна из них, но обязательно выстрелит в десятку! Не сомневайтесь в своих силах. У вас все получится. Август станет прорывом на более высокий уровень жизни!

Логичный Лев

Льва ждет фееричный исход лета! На небосклоне Льва нет облаков! Его делам обеспечен положительный результат. А все потому, что в августе активизируются ваши сильные стороны – логическое мышление, серьезный подход к делу и предельная внимательность. Вы сумеете контролировать свои эмоции и действовать хладнокровно, сохраняя при этом невозмутимое спокойствие. Сосредоточьтесь на главном!

Уверенные Весы

Триумфальным шествием станет жизнь Весов в августе! Ваша жизнь должна наполниться победами на всех фронтах. Весы получат авторитет, влияние, уважение, а может и кресло помягче в кабинете побольше, если сделают ставку на самый значимый рабочий проект и доведут его до победы. Придется избавиться от сомнений и… негативных людей, которые стопорят ваши порывы и не радуются искренне вашим победам.

Активный Козерог

Козероги! Вас ждут великие дела! Этот август целиком ваш! Есть возможность выйти на более высокий виток жизни. Не бойтесь моментов дискомфорта – именно они подталкивают вас к развитию и самообразованию, что очень важно. Беритесь за самую сложную работу и покажите, на что способны. Удача с вами! А отдых с семьей не просто вернет гармонию в дом, но и подарит ощущение надежного тыла.

Читайте также: