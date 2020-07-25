26 июля 2020 года (13 июля по старому стилю) в народе чествуют Архангела Гавриила

История: Празднование Дня Архангела Гавриила началось с освящения 26 июля храма, построенного в Константинополе во славу Гавриила. В Священных книгах имя Гавриила упоминается множество раз и прежде всего как предвестника Божьего. Именно Гавриил сподвиг пророка Моисея на сотворение ветхозаветной книги Бытия. Имя Гавриила упомянуто и в связи с пророком Даниилом, предсказавшим судьбу еврейского народа. И именно он возвестил Деве Марии о рождении у нее Сына Божьего. По преданию Архангел Гавриил оберегал земную жизнь Девы Марии, а когда он узнал о замыслах царя Ирода истребить всех младенцев, в надежде умертвить в их числе и Иисуса, то сумел вовремя предупредить о замышляемом злодействе Иосифа, супруга Девы Марии, и напутствовал их бежать в Египет. В день распятия Иисуса на кресте, Архангел Гавриил был тем, кого Господь направил укрепить дух Спасителя. И, наконец, Архангел Гавриил после казни Иисуса первым возвестил о его воскрешении.

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Чего нельзя делать 26 июля 2020 года

День Архангела Гавриила – это особенный день, когда строжайшим образом нужно соблюдать все предписания, идущие из древних времен. Разумеется, выбор всегда остается за каждым человеком индивидуально. Кто-то сомневается, другие верят приметам. Мы же просто перечислим то, что с давних времен считалось запрещенным 26 июля. Недопустимы лень и чревоугодие. Суровое наказание может ждать тех, кто проявит жестокость или будет сквернословить. Жадность и зависть всегда на Руси считались пороком, но на Архангела Гавриила эти проявления особенно опасны.

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Поверья и приметы:

26 июля крестьяне занимались уборкой урожая, будучи уверенными, что Архангел Гавриил даст им нужные силы, чтобы справиться с тяжким трудом до холодов и дождей. В этот день по приметам не рекомендовалось резать домашних животных, потому что такое мясо могло навредить здоровью.

А вот сватовство в этот день считалось очень удачным, брак, заключенный в этот день обещал быть крепким, а дети, рожденные от такого брака, отличались крепким здоровьем и счастливой жизнью. Читайте также: