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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 26 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 26 июля
25 июля
22:21 2020
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26 июля День Ангела у Антона, Гавриила, Степана, Юлиана.

Сильные и ответственные, рожденные в этот день всегда будут в гуще событий. Ни одно важное дело не проходит без их участия. Быстро находят общий язык с окружающими людьми и еще быстрее завоевывают уважение – просто именинники этого дня лидеры от природы. Целеустремленные и уверенные в себе, они могут добиться многого в жизни. Но вам придется отрабатывать кармические задачи, потому, чтобы стать успешным и счастливым, нужно обязательно выполнить несколько условий – очень важно держать под контролем гнев и другие сильные негативные эмоции, быть благородным и дарить людям добро.

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Поздравляем именинников!

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