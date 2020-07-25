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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: У каждого человека есть свой скелет в шкафу

Игорь Додон: У каждого человека есть свой скелет в шкафу
25 июля
19:01 2020
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Глава государства не намерен уступать давлению  

В рамках пресс-конференции Игорь Додон рассказал, что его политические оппоненты не гнушались угрозами:

«У каждого человека есть свой скелет в шкафу. Есть биография, родственники, и теперь от политика зависит, насколько он сможет проявить характер и пойти дальше. Думаете, мне не угрожали в прошлом году? Но я принял решение идти вперед. Вы думаете, что не было требований: оставьте аэропорт в покое, оставьте Плахотнюка в покое? Я отправил их в Тель-Авив и Вашингтон.

Большинство политиков, которые поддались угрозам, потеряли все. Живой пример – Влад Филат, которого просто уничтожили. Если сейчас я позволю себя шантажировать и сделаю шаг назад, то окажусь в такой же ситуации. Вы приняли решение – тогда продолжайте, люди вас поймут».

Президент не исключил, что когда-нибудь, на склоне лет, он напишет мемуары – ему есть о чем рассказать.

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