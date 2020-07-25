В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «МК» в Молдове о том, что оказалось самым трудным в работе президента, Игорь Додон сказал:

«Нигде в мире не учат быть ни президентом, ни премьером, ни даже министром. Во все приходится вникать на практике.

Я, честно говоря, не ожидал, что первые годы будут такими тяжелыми, что меня то и дело будут отстранять от должности и мешать работать. Поэтому удалось сделать далеко не все из того, что было задумано.

А вообще и мне, и семье очень сложно было привыкать к постоянной охране. Смирились, наверное, только через полгода. Понятно, что по закону полагается, да и случается всякое. Вы помните историю с грузовиком 2018 года (кстати, в МВД не удалось найти никаких документов по этому делу), и в прошлом году я часто получал угрозы. Но быть все время «под колпаком» тяжело.