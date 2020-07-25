Возможно, его хотят использовать на президентских выборах

Во время пресс-конференции глава государства выразил удивление по поводу отказа Интерпола объявить Плахотнюка в международный розыск:

«Для меня это странное решение. Создается впечатление, будто кто-то обеспечивает Плахотнюку геополитическую «крышу». Надеюсь, что это не американцы, что он у них там не на сохранении для того, чтобы впоследствии его использовали на выборах. Не исключаю, что очень осторожное отношение США к этому делу является частью кампании по президентским выборам. С одной стороны, они называют его вором и включают его в разные списки криминальных персон, Помпео выступает с заявлениями, а с другой – его держат, может, чтобы он сказал что-то против Додона на определенном этапе. Уверен, если бы Плахотнюк находился не в США, а в каком-то другом государстве, его бы уже давно выдали властям Молдовы для привлечения к ответственности».