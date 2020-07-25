Правительство уже работает над соглашением по этому вопросу

На пресс-конференции главы государства был затронут вопрос хода новых переговоров о предоставлении Молдове российского кредита. Игорь Додон пояснил:

«Я настроен оптимистично, и, думаю, переговоры можно закончить в августе. Сейчас в правительстве работают над текстом соглашения. В августе же за кредит можно будет проголосовать в парламенте, даже если для этого придется созвать внеочередное заседание.

В ходе моей поездки в Москву на Парад Победы, во время встречи с президентом Путиным, он даже не затрагивал эту тему. Я сам завел разговор. Президент России лишь уточнил, нужны ли молдавской стороне средства или нет, учитывая ситуацию с первым соглашением по кредиту. Ведь выделение этих денег уже предусмотрено в госбюджете России.

Я не согласен с решением Конституционного суда, говорил это не раз публично. Но скорее всего, если мы примем все, что предусмотрено в том соглашении, а мы намерены уточнить все пункты, я не вижу оснований, чтобы другие партии не поддержали кредит в парламенте. Мне известна позиция некоторых политиков, которые инициировали обращение в КС. Теперь они уже говорят, что на деле хорошие условия, этот кредит нам нужен, и его надо брать».