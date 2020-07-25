Президент категорически опроверг утверждения оппозиции

В рамках пресс-конференции Игорь Додон твердо заявил о том, что идея федерализации страны не обсуждалась и не обсуждается, несмотря на слухи, которые распускает оппозиция:

«Федерализация Молдовы невозможна. Таких сценариев не существует. Приднестровскую проблему можно решить только усилиями всех сторон переговорного процесса, в геополитическом контексте. Необходимо найти компромисс с приднестровской стороной. Любой другой вариант урегулирования будет заблокирован внешними партнерами – Евросоюзом, Украиной, ОБСЕ».

Касаясь пакета законов, посвященных Гагаузской автономии, президент отметил:

«Пакет законов о Гагаузии был разработан в результате предварительных обсуждений между Кишиневом и Комратом с участием зарубежных экспертов и согласован с внешними партнерами. Утверждение этих законодательных актов – выполнение обязательств, которые взяли на себя центральные власти Молдовы еще в 1994 году, когда удалось достигнуть договоренности с гагаузской стороной о снятии напряженности и избежать кровопролития».