Некоторые положения Основного закона нужно пересмотреть

В ходе пресс-конференции глава государства отметил, что нужно исключить ситуации, когда Конституционный суд оказывается захвачен политическими партиями.

«К сожалению, у нас в Молдове существует такая отрицательная практика. И уже есть варианты, как это изменить. Бывшие члены и председатели Конституционного суда предложили мне через указ утвердить Комиссию по конституционной реформе. Не знаю, стоит ли начинать это сейчас, в конце мандата.

Возможно, мы запустим эту процедуру после президентских выборов, если я решу баллотироваться на второй срок. Среди тех положений, которые обязательно нужно изменить, – статья о возможности ликвидации Молдовы как государства путем проведения референдума. То есть в Конституции изначально заложен механизм ликвидации страны. Такого нет ни в каком другом государстве, и это неприемлемо», – заявил президент.