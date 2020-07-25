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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Не хочу, чтобы президентские выборы были отложены

Додон: Не хочу, чтобы президентские выборы были отложены
25 июля
16:01 2020
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Но пандемия может внести коррективы

Оценивая перспективу возможного перенесения срока президентских выборов, Игорь Додон сказал во время пресс-конференции:

«Не хочу, чтобы выборы были отложены, я хочу, чтобы они состоялись осенью, как намечено. Но очевидно, что такой сценарий исключать нельзя, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Тогда придется собирать парламент и принимать решение. Если в стране будет объявлено Чрезвычайное положение, то, в соответствии с законом, выборы проводить нельзя.

Что касается голосования диаспоры, мы готовы открыть столько участков за рубежом, сколько нам разрешат власти других стран. Не исключаю, что такое возможно в некоторых государствах Евросоюза».

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