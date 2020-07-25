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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Аэропорт нужно вернуть в собственность государства

25 июля
15:56 2020
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Для власти такая позиция принципиальна

На большой пресс-конференции, говоря о ситуации вокруг Кишиневского аэропорта, Игорь Додон заявил:

«Власти занимают принципиальную позицию относительно возвращения Кишиневского аэропорта в государственную собственность и не будут отклоняться от этой позиции. Наша цель – как можно скорее вернуть аэропорт государству. Агентство публичной собственности проводит все необходимые процедуры строго в рамках закона. И мы должны действовать так, чтобы нас не втянули в новые судебные разбирательства, как угрожают некоторые представители правой оппозиции.

Мне было очень любопытно наблюдать, как отдельные политики выступают в роли адвокатов Шора. Этим они выдают себя с головой».

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