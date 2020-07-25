Неделя будет сложной и активной для одних, легкой и удачной для других. Но, пожалуй, каждый столкнется в какой-то момент с непониманием, окажется в спорной ситуации или даже в эпицентре большого конфликта. Но не разочаровывайтесь: для многих атмосфера любви сгладит любые неприятные моменты.

Утомленный ОВЕН

Энергичный и деятельный, Овен, как всегда, будет в делах. Вот только атмосфера на неделе будет с отрицательным зарядом, потому много энергии будет просто утекать в песок – на суету, споры и мелкие разборки. Снимите раздражительность дома. Спокойствие и гармония в семье станут отдушиной для утомленного конфликтами Овна!

Собранный ТЕЛЕЦ

Спокойствие и собранность очень понадобятся Тельцу на грядущей неделе. Ясный ум и способность найти выход из любой ситуации помогут реализовать все поставленные задачи и превратить эту сложную неделю во вполне удачную. Четко распланируйте дела и не позволяйте чужим комментариям испортить вам настроение. Долой негатив!

Загадочные БЛИЗНЕЦЫ

Загадочные и сексуальные, Близнецам на этой неделе понадобится перезагрузка. Вы будете слишком озабочены своей личной жизнью, интересными встречами, флиртом. Как работник вы будете потеряны для общества. Потому лучше всего возьмите тайм аут, отойдите на пару дней от работы. Побалуйте себя удовольствиями, а потом за дело!

Обидчивый РАК

Неделя принесет много работы, много хлопот, но будет для обидчивых Раков достаточно агрессивной. Погруженного в важные дела, от которых во многом зависит финансовое благополучие, вас постоянно будут отвлекать на мелкие споры. Враждебность окружающих будет отвлекать от дел. Найдите в себе силы не реагировать на провокации!

Настойчивый ЛЕВ

Вот уж у кого вся неделя будет в шоколаде, так это у Льва. Энергичный и настойчивый, он выйдет победителем из любого поединка, за что бы он ни взялся, во всем ему сопутствует Удача. Карьера, учеба, новые проекты – все пойдет, как по маслу. И любое дело обречено на финансовый успех. Кроме того, Удача ждет и в любви!

Оптимистичная ДЕВА

Благоприятной будет неделя и для Девы. Организованная и серьезная, она, благодаря аналитическому уму, сможет добиться очень многого и неплохо заработать. Оптимизм и позитивная энергия будут просто разрывать вас. Направьте их в нужное русло – на решение существующих задач и планирование новых. Пора разобраться с прошлыми неудачами!

Раздраженные ВЕСЫ

Неделя напряженная и в работе конфликтная. Научитесь не реагировать на внешние раздражители. Не обвиняйте себя во всех грехах – далеко не все споры и конфликты происходят по вашей вине. Не берите на себя лишнего. Не реагируйте на провокации, и неделя будет вполне удачной, особенно если учесть, что в любви все будет в ажуре!

Умный СКОРПИОН

Неделя вполне благоприятна для Скорпиона, который обладает ясным умом и всегда уверен в своих силах. Он может многого добиться, если верно расставит приоритеты и грамотно распорядится своим временем. Но нужно быть осторожным, критически комментируя чужие действия и поступки. Одно неосторожное слово, и можно потерять все.

Жизнелюбивый СТРЕЛЕЦ

Жизнелюбивые Стрельцы на этой неделе будут в прекрасном настроении. Позитивные и полные сил, они могут добиться всего, о чем мечтали, нужно только приложить немного усилий. В работе – с легкостью решаете все вопросы. В любви – полная гармония. Постарайтесь обращать внимание на настроение близких. Удача на вашей стороне!

Рассеянный КОЗЕРОГ

Легкая турбулентность ожидает Козерога на грядущей неделе. Несобранность сделает Козерога рассеянным, досадные недоразумения и оплошности в работе, выбьют из состояния равновесия. Недовольство собой может привести к нервному срыву. Поберегите здоровье – вам нужен хороший отдых и крепкий сон.

Эффективный ВОДОЛЕЙ

Неделя для Водолея будет бодрящей! Уверенность в себе. Позитивная энергия бьет ключом. Что еще нужно для эффективной работы? Есть все шансы перевернуть гору запланированных дел, направив на них лишь часть энергии. А другую ее часть направьте на приятные и полезные знакомства, которые и в делах потом помогут, и в любви удовольствие доставят!

Уверенные РЫБЫ

Отличная неделя для Рыб! В делах все будет гладко. Уверенные в себе, вам подвластно все, сможете взять любую высоту. Вы победитель! На неделе обязательно найдите время для приятного общения с друзьями – вы получите не просто удовольствие, но и информацию, которая может вам очень пригодиться в будущем. На любовном фронте полная гармония!

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