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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье поддержало армян из Карабаха

25 июля
12:56 2020
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Глава внешнеполитического ведомства левобережья Днестра Виталий Игнатьев провел видео-переговоры со своим коллегой из Нагорного Карабаха Масисом Маиляном, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В первую очередь обсуждалось обострение вооруженного конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном. Глава МИДа одной непризнанной республики морально поддержал коллегу и народ другой непризнанной республики. Также Игнатьев обсудил с Маиляном ранее заключенный договор об открытии в Приднестровье и Нагорном Карабахе торговых представительств.

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