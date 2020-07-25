На сегодняшний день в стране 15608 человек прошли лечение и 729 умерли от инфекции COVID-19. На 25 июля в Молдове подтверждено 22483 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1475 – в Приднестровье. За последние 24 часа 81 подозреваемый был госпитализирован в Центр COVID-19 в Кишиневе.Состояние здоровья 372 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1025 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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