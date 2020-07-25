Хроника COVID-19 в Молдове: на 25 июля 729 смертей от инфекции
25 июля
12:31 2020
На утро 25 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.
Это 60-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из Криулянского района, 73-летний мужчина из Кишинева.
На утро 25 июля 15608 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 729 человек умерли от инфекции.
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