На утро 25 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 60-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из Криулянского района, 73-летний мужчина из Кишинева.

На утро 25 июля 15608 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 729 человек умерли от инфекции.

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