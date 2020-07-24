Луна в Весах. Пришло время отдохнуть

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Читайте также:

Что же готовит нам царица ночи 25 июля?

Пришло время отдохнуть после рабочей недели. Займитесь домашними делами, сделайте то, что давно должны были сделать. Никаких новых дел, просто отдых. День очень благоприятен для общения с друзьями и родными. Никаких серьезных вопросов решать не стоит, потому как решения принимать с этот день будет очень сложно. Удачен день для саморазвития, получения новых знаний. Интересным будет день для людей творческих. Семейные люди проведут время в полной гармонии. А одиночкам можно отправляться на поиски новых отношений, случайные знакомства принесут как минимум приятное общение.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: