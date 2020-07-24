25 июля День Ангела у Арсения, Вероники, Гавриила, Ивана, Марии, Михаила, Фёдора.

Трудолюбивые и скрупулезные, рожденные в этот день обладают аналитическим умом и массой талантов. Все, происходящее вокруг, они видят совершенно по-своему. Умеют радоваться даже самым маленьким победам и в случае неудачи не рвут на себе волосы, а извлекают уроки на всю жизнь. Позитивные и творческие, они всегда при деле. Они не понимают, что значит «умирать от скуки». Натуры неуемные, всегда в творческом процессе, и фантазия их просто безгранична. Потому, если их мечта пока не сбылась, они с легкостью ее реализуют в своих фантазиях.

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Поздравляем именинников!

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