25 июля 2020 года (12 июля по старому стилю) в народе почитают Святого мученика Прокла

История:

Прокл Плакальшик получил такое название из-за часто идущих 25 июля дождей и традиционно большой росы, выпадающий на Прокла. Жизнь Прокла пришлась на начало первого тысячелетия, когда на христиан устраивались гонения. В наше время трудно понять, какие силы могли заставлять людей вопреки большинству и воле правителей отстаивать веру, которой они прониклись настолько глубоко, что даже смерть не могла заставить их отречься от убеждений своих. В один из дней, когда язычники выискивали тех, кто исповедовал христианство, Прокла схватили и, как и других, подвергли мучительным пыткам, не сомневаясь в том, что устоять перед истязаниями никто не сможет. Однако Прокл не только выдержал все муки, но дерзко заявил правителю, что недалек тот час, когда он сам открыто признает Иисуса. Такая смелость, конечно, вызвала ярость властителя и Прокла в назидание другим привязали к колеснице вождя и вынудили бежать за ней, чтобы в итоге быть разбитым насмерть о дорожные булыжники. Каково же было изумление всех, когда после молитв Прокла и кони, и сам правитель вдруг намертво застыли и не могли больше даже шевельнуться. Тогда правитель, вспомнив о словах Прокла, не только громогласно признал Иисуса Христа, но и обещал подписать надлежащий документ о признании христианства. Впрочем, как только он обрел силы, тут же приказал казнить Прокла, который до последнего вздоха молился Всевышнему.

Чего нельзя делать 25 июля 2020 года

На Прокла нельзя ругаться, считается, что вся негативная энергия, исходящая от человека в этот день, обязательно вернется к нему самому, но усиленная троекратно. Запрещен 25 июля тяжелый физический труд. Нельзя ничего брать из чужих рук, даже от близких людей, потому что в этот день вместе с тем, что вам передадут, могут на вас перейти и все беды того, кто с вами чем-либо делится. Запрещены слезы, иначе будете их проливать весь год. Под запрет попадает и все сладкое, от которого лучше воздержаться в этот день.

Поверья и приметы:

Утренняя роса на Руси с давних времен считалась средством, помогающим при заболеваниях. А 25 июля роса по преданию обладала особой силой. Поэтому росы старались на Прокла собрать как можно больше, чтобы сохранить ее на целый год. Росой, собранной в этот день, можно было не только лечить, но она давала девушкам красоту, а женщинам возвращала молодость. Если роса была 25 июля обильной, считалось, что год будет удачным.

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