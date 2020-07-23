Анонимы-«доброжелатели» сочинили фейк о том, что министр здравоохранения заразилась коронавирусом

На неизвестном портале появилась новость, в которой от имени министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну заявляется: «У меня коронавирус, лечиться поеду в Германию, там медицина качественнее!» Об этом якобы она сама написала в социальной сети.

Фальшивку разоблачил интернет-портал stopfals.md. В опубликованной информации отмечается, что «новость» появилась на портале с сомнительным названием и не была перепечатана ни одним заслуживающим доверия средством массовой информации. На странице Виорики Думбрэвяну в социальной сети такое сообщение не появлялось, а в пресс-службе ведомства опровергли утверждение о болезни министра.

Отреагировала и сама Виорика Думбрэвяну. Вот что она написала:

«Анонимами, которые распространили фальшивку обо мне, должны заниматься правоохранительные органы. Возмущена ложью о том, что я заражена коронавирусом. Считаю это атакой не только на меня лично, но на всю систему здравоохранения Молдовы.

Никто не застрахован от инфекции, но важно, чтобы никто не подвергался дискриминации и преследованиям из-за болезни.

Разве то, что в этот напряженный период я работаю и подвергаюсь риску инфицирования, может служить основанием для злостных нападок? Разве в разгар пандемии может царить ложь?

Жизнь и здоровье – это главные ценности. Я мать и дочь, я стою перед лицом испытаний и участвую в ежедневной борьбе за здоровье людей, потому что жизнь – это приоритет».

Очень хочется кому-то (и мы даже знаем, кому) любыми путями отстранить Виорику Думбрэвяну от дел. В отставку отправить не удалось – решили отправить на больничную койку. Но у лжи короткие ноги, далеко она не пошла.

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