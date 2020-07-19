Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает о том, что в Пхеньяне прошло заседание Центрального военного комитета Трудовой партии.

На нем присутствовал Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея недавно отказалась вести какие-либо переговоры с США о ликвидации своего ядерного потенциала. На заседании, проведенном в два этапа – открытый и не для публики, обсуждалась готовность армии отразить внешнюю агрессию. «Закрытая часть была посвящена проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы», – сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

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