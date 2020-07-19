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Газета "Кишиневские новости"

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Как закаляется приднестровская сталь

19 июля
22:51 2020
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На левом берегу Днестра в воскресенье отмечают День металлурга, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В регионе только один завод, в городе Рыбница, на котором плавят сталь. Глава местного правительства Александр Мартынов обратился к коллективу сталеваров: «Этот замечательный праздник посвящен тысячам приднестровцев, которые трудятся на одном из самых значимых предприятий Приднестровья – Молдавском металлургическом заводе. Свою славу и узнаваемость ММЗ завоевал благодаря качественной продукции, выкованной руками сильных рыбничан. Изготовленную вами сталь и прокат ценят на местном и зарубежном рынках. Коллектив предприятия из года в год демонстрирует свой профессионализм и любовь к делу». Молдавский металлургический завод – объект, являющийся бюджетообразующим для Приднестровья.

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