Луна в Раке. Готовьтесь к периоду активности, новых начинаний

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 20 июля?

День непростой, ведь ему покровительствует Луна. Обман и тайны, переизбыток эмоций, победы и поражения – всё смешается в этот день. Пытаясь разобраться в сути какого-либо вопроса, не стоит взывать к разуму – его доводы слишком слабы в этот понедельник. Только интуиция и внутренний голос помогут разобраться, каким из дел надо отдать приоритет, а какие нужно отложить. Суета и неразбериха будут царить во всем. Но не всё так безнадежно! Луна входит в новую фазу – Новолуние, которая даст энергетический импульс всему живому. Готовьтесь к периоду активности, новых начинаний. Самое время бросить вредные привычки.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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