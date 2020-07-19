20 июля День Ангела у Германа, Евдокии, Лукьяна, Павла, Сергея.

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Честные и порядочные до мозга костей. Сильные и ответственные, волевые и решительные, рожденные в этот день решают любые проблемы быстро и уверенно. Никогда не будут прятаться и умеют отвечать за свои поступки. Жизненный путь именинников этого дня не будет усеян только лепестками роз, придется пройти и через неприятности, да и дух разочарования будет периодически заглушать розовый аромат, но Судьба будет щедра к вам на подарки. Просто надо принять, как данность, тот факт, что жизнь полосатая – это про вас. Не отчаивайтесь, подумайте о том, что после падения вкус Победы будет многократно слаще!

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Поздравляем именинников!

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