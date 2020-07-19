«Не в деньгах счастье» – эту поговорку знает каждый из нас, а кто-то помнит и варианты ее продолжения про количество тех самых денег или про птичек, которые без них не поют. Аналоги этих поговорок есть практически в каждом языке. Вот только вряд ли хоть в одной стране мира знают, как обеспечить себе нормальную жизнь без этих самых дензнаков.

Кому-то финансовое благополучие дается довольно легко, а кто-то играючи получает все, чего только захочет. В последней декаде этого месяца звезды позаботятся о представителях пяти знаков зодиака, которым будет открыт денежный поток с 21 по 31 июля.

Везение ТЕЛЬЦА

Его не зря называют «золотым». Он действительно добивается всего в жизни, но обычно достаток – это результат его смелости и трудолюбия. В грядущие 10 дней всё будет иначе. Везение! И не важно, будет это удачная сделка или новый контракт. Факт – денег будет много! Вы закроете финансовые вопросы, накупите подарков родным и отдохнете.

Подарок для РАКА

Представителей этого знака ждет денежный приз. Ему не надо будет много работать. В ближайшие 10 дней его финансовое положение будет подкреплено существенным денежным подарком, возможно ко дню рождения.

Результативность СКОРПИОНА

В последнее время Скорпионы много чего планировали и многое из запланированного сумели реализовать. Результат уже близок! В грядущие 10 дней на вас просто обрушится успех – каждая ваша сделка станет золотоносной.

Премия для РЫБ

Вот кто ещё не останется на мели в финальные 10 дней месяца, так это Рыбы. Им просто с неба упадет довольно солидная сумма – это может быть премия или другие выплаты – но вот размер финансовых вливаний приятно удивит представителей этого знака.

Старый долг для СТРЕЛЬЦА

Неожиданно упадут деньги на голову представителям и этого знака. Эта сумма придет с опозданием. Вам вернётся, тот долг, о котором вы почти забыли. Вероятно, сейчас подходящий момент для того, чтобы напомнить давним должникам о себе. Может, кто-то просто надеется на вашу забывчивость?

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