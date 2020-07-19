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Газета "Кишиневские новости"

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Украина – самая бандитская страна в Европе

19 июля
15:21 2020
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По данным на середину 2020 года, Украина возглавляет рейтинг по уровню преступности в Европе, сообщает издание «Сегодня».

Сервис Numbeo составил список стран, где каждой дан индекс уровня криминогенности. У Незалежной он наивысший – 48,8. Данные основаны на информации посетителей соответствующего сайта. Молдова в этом рейтинге на четвертом месте, между Францией и Ирландией с индексом 46,03. На двадцатом месте Германия, а на последнем – Словения. Всего в списке 41 страна.

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