Кремль может сократить объемы отгрузки пшеницы за границу и использовать экспорт зерновых как некое «политическое оружие», сообщает американский портал The National Interest.

Из-за коронакризиса Россия ввела квоты на поставки пшеницы. Ее традиционные импортеры, Турция, Египет и Бангладеш, вынуждены были искать продукт в других регионах, пишет автор. По его предположению, к 2028 году Москва будет контролировать пятую часть экспорта зерна в мире. «Большее беспокойство, чем ограничение экспорта из-за кризиса, вызывает возможность российских поставок как средства политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых климатические изменения не дают возможности обеспечить себя продовольствием», – пишет The National Interest.

Читайте также: Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля

Какие мужчины по знаку зодиака самые тяжеловесные в отношениях

Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками