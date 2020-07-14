ПСРМ поддерживает правительство Кику и осуждает намерение Альянса Санду-Канду-Плахи-Шора дестабилизировать ситуацию в стране

Об этом заявил председатель парламентской фракции Корнелиу Фуркулицэ.

«Что касается требования отставки кабмина, о которой оппозиция говорит уже два месяца, видим, что до сих пор даже они сами не могут договориться, как поделить шкуру медведя из леса. Народ видит, как каждый из них мечтает стать премьер-министром не для решения проблем граждан, а чтобы указать эту должность в личном CV или чтобы вдоволь наворовать», – отметил Корнелиу Фуркулицэ.

В то же время председатель фракции ПСРМ уточнил, что предстоит увидеть, «окончательно ли попадёт ПДС в капкан олигархов Плахи-Шора и подпишет ли она требование об отставке, за которую будет голосовать совместно с «ПРОдай Молдову» и партией “Шор”», – написал Корнелиу Фуркулицэ.

Уточним, что депутаты Платформы DA подписали текст требования об отставке правительства Кику. Они обратились к депутатам партии Майи Санду, которые пока не ответили на это предложение.