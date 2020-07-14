Вторник, 14 июля 2020, 19:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Корнелиу Фуркулицэ: Хорошие новости для миллиона молдавских граждан

14 июля
14:41 2020
Версия для печати

Почти миллион граждан получат деньги от государства после того, как пакет социальных законов вступил в силу. Об этом написал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Хорошие новости для миллиона молдавских граждан после того, как законы, ответственность за которые взяло на себя правительство Кику, вступили в силу. Благодаря инициативам президента страны Игоря Додона, настойчивости правительства Кику и депутатов-социалистов сегодня вступили в силу социальные законы. Таким образом почти миллион молдавских граждан получат деньги от государства. Речь идет о повышении зарплат для десятков тысяч медиков, свыше 660 тысяч пенсионеров, которые получат по 700 леев, тысячах фермеров, которые получат субвенции, военных, которым окажут помощь в приобретении первого дома и многих других выгодоприобретателях этих законов», – написал Корнелиу Фуркулицэ. Напомним, что сегодня пакет социальных законов был опубликован в «Monitorul Oficial».

Читайте также: Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Павел Глоба: Активная жизнь во 2-й половине июля для 4 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,930,00%
EUR19,30+0,48%
GBP21,22–0,18%
UAH0,62–0,11%
RON3,98+0,45%
RUB0,24–0,53%

Курсы валют в MDL на 14.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд