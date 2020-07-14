Почти миллион граждан получат деньги от государства после того, как пакет социальных законов вступил в силу. Об этом написал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Хорошие новости для миллиона молдавских граждан после того, как законы, ответственность за которые взяло на себя правительство Кику, вступили в силу. Благодаря инициативам президента страны Игоря Додона, настойчивости правительства Кику и депутатов-социалистов сегодня вступили в силу социальные законы. Таким образом почти миллион молдавских граждан получат деньги от государства. Речь идет о повышении зарплат для десятков тысяч медиков, свыше 660 тысяч пенсионеров, которые получат по 700 леев, тысячах фермеров, которые получат субвенции, военных, которым окажут помощь в приобретении первого дома и многих других выгодоприобретателях этих законов», – написал Корнелиу Фуркулицэ. Напомним, что сегодня пакет социальных законов был опубликован в «Monitorul Oficial».

Читайте также: Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Павел Глоба: Активная жизнь во 2-й половине июля для 4 знаков зодиака