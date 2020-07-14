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Газета "Кишиневские новости"

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Торговцы-нарушители получили по рукам за повышение цен

14 июля
14:41 2020
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Государственная налоговая служба сообщает, что 125 экономических агентов необоснованно завысили цены на социальные товары: молоко, хлеб, крупы, а также медицинские маски и перчатки. В результате проверок выяснилось, что общий незаконный доход предпринимателей от этих действий составил 183 326 леев.

Нарушения выявлены в ходе инспекций, которые проводились с 1 марта по 30 июня в 1556 пунктах торговли – продуктовых магазинах и аптеках. В результате были установлены 179 случаев отклонения от положений формирования цен, то есть торговцы превысили максимально разрешенную надбавку на те или иные товары. Весь полученный сверхдоход перечислен в казну, также к нарушителям применили штраф в размере 100% от начисленного незаконного дохода, сообщили в фискальном ведомстве.

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