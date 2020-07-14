В силу вступили законы, предусматривающие увеличение зарплат для врачей и выплату материальной помощи пенсионерам.

Сегодня законы, ответственность за которые взяло на себя правительство опубликованы в «Monitorul Oficial». Накануне их промульгировал президент страны Игорь Додон.

Социальные законы предусматривают выплату в 700 леев для пенсионеров, чей доход ниже 3 тыс. леев, поэтапное удвоение зарплат для медиков, выделение 100 млн леев фермерам, а также льготный доступ для военнослужащих и полицейских к государственной программе «Prima Casa». Кроме того, зарплаты 47 тыс. медиков будут увеличены в несколько этапов: с 1 сентября – на 30%, с 1 января 2021 года – на 30%, а во второй половине следующего года – еще на 40%.

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