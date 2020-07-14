«Железная дорога Молдовы» является стратегическим предприятием, которое не подлежит приватизации, считает президент Молдовы Игорь Додон. Об этом он заявил на церемонии прибытия шести локомотивов в рамках проекта, поддержанного европейскими партнерами. Игорь Додон заявил, что в последние годы МЖД переживает непростые времена, пояснив, что предприятие как по объективным, так и субъективным причинам из прибыльного превратилось в убыточное.

«Мы на этапе спасения МЖД. Благодарю сотрудников, которые сделали все возможное, чтобы сохранить это предприятие в сложный период. Было много желающих разрушить, приватизировать, распродать по кускам. Но вопреки всем трудностям, МЖД продолжает существовать», – сказал Игорь Додон.

Глава государства заверил, что он лично сделает все возможное, чтобы оказать поддержку предприятию.

«Знайте мою личную позицию и руководства страны: это предприятие является стратегическим, оно не подлежит приватизации. МЖД останется в собственности государства, которое и обеспечит инвестиции», – сказал Игорь Додон.

Президент страны отметил и значение той поддержки, которую оказывают внешние партнеры.

«Без поддержки наших друзей из ЕС этот проект был бы невозможен. Хочу поблагодарить от имени граждан Молдовы, руководства страны за проекты, направленные на развитие и процветание Молдовы», – заявил Игорь Додон.

В рамках проекта были приобретены 12 локомотивов. Объем инвестиций составляет 45 млн евро.

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