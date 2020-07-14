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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 14 июля 652 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 14 июля 652 смерти от инфекции
14 июля
14:31 2020
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На утро 14 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 64-летний мужчина из Чимишлийского района, 63-летняя женщина из Каларашского района, 72-летний мужчина из муниципия Бельцы.

На утро 14 июля 13033 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 652 человека умерли от инфекции.

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