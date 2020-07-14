Хроника COVID-19 в Молдове: на 14 июля 652 смерти от инфекции
14 июля
14:31 2020
На утро 14 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.
Это 64-летний мужчина из Чимишлийского района, 63-летняя женщина из Каларашского района, 72-летний мужчина из муниципия Бельцы.
На утро 14 июля 13033 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 652 человека умерли от инфекции.
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