На утро 14 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 64-летний мужчина из Чимишлийского района, 63-летняя женщина из Каларашского района, 72-летний мужчина из муниципия Бельцы.

На утро 14 июля 13033 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 652 человека умерли от инфекции.

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