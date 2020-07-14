Британские ученые предложили оригинальный способ очистить атмосферу

Исследователи из британского Университета Шеффилда пришли к выводу, что каменная (в том числе известняковая) пыль способна существенно очистить атмосферу от парниковых газов.

Взаимодействуя с ними, пыль в результате химической реакции превращает углекислый газ в соли и эфиры угольной кислоты. Причем чем теплее климат, тем быстрее происходит реакция.

Даже если обработать каменной пылью только половину мировых пахотных земель (за счет ее внесения уменьшается закисление грунта и повышается плодородие), можно добиться удаления из атмосферы двух миллиардов (!) тонн углекислого газа ежегодно. Именно столько парниковых газов выбрасывают Германия и Япония, вместе взятые.

Это не значит, что не нужно сокращать выбросы, чтобы затормозить все ускоряющееся изменение климата. Но предложенный учеными метод, несомненно, представляется очень перспективным, по крайней мере, в качестве дополнения к уменьшению сжигания углеводородного сырья, сообщает «The Guardian».

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