Она относится к началу двадцатого века

Во время реставрации здания Дома фарфора, который когда-то принадлежал знаменитому владельцу фарфоровых заводов Кузнецову, обнаружили необычную вывеску.

Проект дома, построенного в 1903 году, выполнил известный российский архитектор того времени Федор Шехтель. Тогда же, судя по всему, была сделана и оригинальная вывеска Торгового дома. Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили истинное произведение искусства: огромные буквы были высечены в цельном куске гранита и покрыты настоящим сусальным золотом. Такая роскошь уникальна даже для периода расцвета русского капитализма.

Позже надпись была заштукатурена, при этом золотое покрытие пострадало. Но специалисты пришли к выводу, что восстановить вывеску во всей красе можно, сообщает «Москвич Mag».

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