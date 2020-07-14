Она владеет девятью языками

Японская компания «Donut Robotics» не один год занималась разработкой роботов-переводчиков и роботов-гидов для аэропорта в Токио. А теперь на основе этого программного обеспечения создали маску для лица, способную переводить речь того, кто ее наденет, на другие языки.

Маска записывает то, что говорит владелец, тут же создает транскрипцию сказанного и способна перевести речь на один из иностранных языков – японский, английский, французский, корейский, тайский, бахаса (индонезийский), испанский и вьетнамский.

Ожидается, что маска будет стоить около сорока долларов, первые изделия появятся на рынке уже в сентябре. Разумеется, прежде всего с новинкой встретятся покупатели в Японии – на родине маски, затем предполагается начать продажи в Китае, Европе и США, пишет «Travel + Leisure».

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