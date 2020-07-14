Умная система делает шум за окном неслышным в квартире
Ее можно установить на открытом окне
Британские ученые из Института исследований звука и вибрации при Саутгемптонском университете разработали специальную систему, которая не позволяет шуму с улицы проникать в квартиру, не мешая притоку свежего воздуха.
Специальные динамики испускают звуковые волны на той же частоте, что и внешний шум, направленные в противоположную сторону, то есть из квартиры. Когда систему протестировали, оказалось, что она обеспечивает почти такую же хорошую звукоизоляцию, как при закрытых окнах – приборы зафиксировали уменьшение громкости примерно вдвое.
Лучше всего система борется со звуками низкой частоты – именно таков диапазон шума от движущегося транспорта. Конечно, пока специальная система существует в виде разработки, но создатели рассчитывают запустить ее в производство лет через пять, пишет «The Guardian».
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