Ее можно установить на открытом окне

Британские ученые из Института исследований звука и вибрации при Саутгемптонском университете разработали специальную систему, которая не позволяет шуму с улицы проникать в квартиру, не мешая притоку свежего воздуха.

Специальные динамики испускают звуковые волны на той же частоте, что и внешний шум, направленные в противоположную сторону, то есть из квартиры. Когда систему протестировали, оказалось, что она обеспечивает почти такую же хорошую звукоизоляцию, как при закрытых окнах – приборы зафиксировали уменьшение громкости примерно вдвое.

Лучше всего система борется со звуками низкой частоты – именно таков диапазон шума от движущегося транспорта. Конечно, пока специальная система существует в виде разработки, но создатели рассчитывают запустить ее в производство лет через пять, пишет «The Guardian».

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