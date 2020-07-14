Вторник, 14 июля 2020, 13:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Румынии за неприятный запах накажут по закону

14 июля
12:01 2020
Версия для печати

Тех, кто их распространяет, ждет большой штраф

Интересный закон появился в Румынии. Он запрещает распространять дурные запахи. Авторы документа уточняют, что последствия многих видов деятельности – возникновение неприятных запахов, негативно влияющих на экологическую ситуацию и здоровье людей, вынужденных с этими запахами сосуществовать. Причем в качестве аргумента может выдвигаться не только измеренная с помощью соответствующего оборудования интенсивность аромата, скажем, от работы кухни заведения общепита или от лакокрасочных работ в столярной мастерской, но и субъективные ощущения.    

Если дурные запахи возникают по вине физических лиц, их ждет максимальное наказание в виде штрафа в сумме 6,3 тыс. евро. Юридическим лицам придется заплатить до 16,7 тыс. евро, передает РИА «Новости».

Читайте также: Павел Глоба: Активная жизнь во 2-й половине июля для 4 знаков зодиака

Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,08+0,84%
EUR19,38+0,89%
GBP21,39+0,65%
UAH0,63+0,99%
RON4,00+0,88%
RUB0,24+0,28%

Курсы валют в MDL на 14.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд