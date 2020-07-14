Тех, кто их распространяет, ждет большой штраф

Интересный закон появился в Румынии. Он запрещает распространять дурные запахи. Авторы документа уточняют, что последствия многих видов деятельности – возникновение неприятных запахов, негативно влияющих на экологическую ситуацию и здоровье людей, вынужденных с этими запахами сосуществовать. Причем в качестве аргумента может выдвигаться не только измеренная с помощью соответствующего оборудования интенсивность аромата, скажем, от работы кухни заведения общепита или от лакокрасочных работ в столярной мастерской, но и субъективные ощущения.

Если дурные запахи возникают по вине физических лиц, их ждет максимальное наказание в виде штрафа в сумме 6,3 тыс. евро. Юридическим лицам придется заплатить до 16,7 тыс. евро, передает РИА «Новости».

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