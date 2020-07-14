Так власти страны собираются бороться с загрязнением окружающей среды

До конца лета в Люксембурге будут введены правила выбрасывания использованных медицинских масок. Изготовленные из синтетических волокон, одноразовые маски не подлежат переработке и не являются биоразлагаемыми. Их обычно сжигают, нередко используя этот метод для получения энергии.

Именно поэтому маски необходимо выбрасывать в специальный контейнер, предназначенный для неперерабатываемых отходов. Но так делают далеко не все даже в благовоспитанном Люксембурге. Некоторые люди бросают маски не в тот контейнер, а кто-то – вообще мимо бака. И в том, и в другом случае нарушителям грозит штраф, сумма которого пока не оглашается. Она будет зависеть от того, здоров ли нарушитель, или у него выявлен коронавирус.

Власти страны подсчитали, что с момента объявления пандемии из-за использованных одноразовых масок дополнительно образовались бытовые отходы в объеме 144 тонн. Количество внушительное, так что проблема назрела, сообщает «Евро-Пульс».

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