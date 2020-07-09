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Газета "Кишиневские новости"

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В Бельцах знают, почему Додон у Pro Moldova как кость в горле

09 июля
22:31 2020
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В Северной столице агитки активистов Pro Moldova жители отправили в… урны

Сегодня, в Бельцах произошел курьезный случай. Представители партии Pro Moldova организовали в Северной столице акцию, рассчитывая найти себе сторонников. Однако жители Бельц негативно отреагировали на агитки активистов Pro Moldova. Люди открыто говорили о том, что прекрасно знают, почему президент Додон у Pro Moldova как кость в горле. Бельчане уверенны, что спонсируют дискредитацию главы государства Шор и Плахотнюк, сбежавшие за границу и отсиживающиеся там в надежде избежать наказания за совершенные преступления. Горожане уверены, что жалкие попытки солдат Плахотнюка вернуть прошлое не имеют ни малейшего шанса на успех, а потому посоветовали организаторам политического действа заготовленные листовки и иные прокламации сразу же выбрасывать в урны, чтобы не засорять город, сообщает vkurse.md.

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