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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Иордании при раскопках нашли десятки неолитических скульптур

В Иордании при раскопках нашли десятки неолитических скульптур
09 июля
21:41 2020
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Возраст захоронений достигает десяти тысяч лет

Группа археологов из Испании, Франции и Великобритании проводила раскопки в долине реки Зарка в Иордании. В захоронениях, которые относят к эпохе неолита, а это примерно девятое тысячелетие до нашей эры, были найдены десятки кремниевых фигурок.

На первый взгляд, это были кремниевые орудия, которыми пользовались древние люди. Однако до сих пор в захоронениях такие артефакты не встречались. Изучив фигурки внимательнее, специалисты пришли к выводу, что перед ними изображения людей, хоть и очень примитивные. Впрочем, может быть, и не людей, а божеств, которым поклонялись племена в эпоху неолита. Возможно, их использовали в погребальных ритуалах и потом укладывали в могилу вместе с усопшими, пишет журнал «Antiquity».     

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