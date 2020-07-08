Пенсионер выиграл миллион

Как правило, кассиры в супермаркетах если и ошибаются, то исключительно в свою пользу. А вот в канадском городе Комбермер такая ошибка оказалась в пользу покупателя.

Кассирша в супермаркете пробила не тот лотерейный билет, который собирался купить пенсионер Майкл Батт. И билет принес пожилому человеку фантастический выигрыш – миллион канадских долларов! Батт сразу стал одной из самых популярных персон в стране, его показывают по всем телевизионным каналам.

А невнимательная кассирша, с легкой руки которой пенсионер стал миллионером, получила от него в качестве благодарности внушительную сумму, сообщает Rg.ru.

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