В течение прошедшего дня, 8 июля, к объявленной в утренней информации 1 умершей прибавились еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 59-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Яловенского района, 89-летняя женщина из Унгенского района, 62-летний мужчина из Бельц, 66-летний мужчина из Унгенского района, 51-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Унгенского района.

На вечер 8 июля 11549 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 612 человек умерли от инфекции.

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