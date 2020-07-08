Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 июля 18471 зараженных
08 июля
20:41 2020
К вечеру 8 июля в Молдове зарегистрированы 330 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2069, из них первичных – 1285, а повторных 784.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18471 человек.
Из 330 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 13, вспомогательный персонал – 1.
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