К вечеру 8 июля в Молдове зарегистрированы 330 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2069, из них первичных – 1285, а повторных 784.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18471 человек.

Из 330 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 13, вспомогательный персонал – 1.

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