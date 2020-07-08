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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 июля 18471 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 июля 18471 зараженных
08 июля
20:41 2020
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К вечеру 8 июля в Молдове зарегистрированы 330 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2069, из них первичных – 1285, а повторных 784.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18471 человек.

Из 330 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 13, вспомогательный персонал – 1.

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