9 июля 2020 года (26 июня по старому стилю) в народе чтят память Святого Давида Солунского

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История:

Давид прозван в народе Земляничником за совпадение его дня рождения с созреванием этой многими на Руси любимой лесной ягоды. Известно, что годы жизни Святого Давида пришлись на 4-5 век. С раннего детства Давида воспитывали в христианских традициях, а затем его отдали в храм для оказания помощи священникам, где он кроме хозяйственных дел, учился усердно грамоте и постигал Слово Божье. Позже он ушел в монастырь, где провел несколько лет в усердных молитвах. Но даже монашеская жизнь казалась Давиду недостаточно аскетичной для постижения истины. И он ушел на долгие десятилетия в отшельники. Так Давид прожил до старости недалеко от греческого города Солунь в лишениях и испытаниях, но обрел за свое подвижничество огромную духовную силу, оставшись навсегда в памяти народной как Давид Солунский. За благонравие и истинную веру Господь одарил святого Давида способностью творить чудеса. Старец мог исцелять от недугов и избавлять от проклятий, а еще он предсказывал будущее. По ночам над лачугой, где ютился Святой, люди могли видеть яркое сияние, а те, кто это лицезрел, обретали молодость. Легенда гласит, что Святой Давид за годы отшельничества приобрел дар терпения к любым телесным мукам. Когда однажды он явился к византийскому императору с просьбой от граждан, то, не чувствуя боли, в руках держал горящие угли до тех пор, пока не получил согласия правителя на исполнение петиции.

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Чего нельзя делать 9 июля 2020 года

С давних времен 9 июля считалось, что под запретом важные начинания. Лучше отложить намеченное на другой день, потому что был высок риск получить отрицательный результат.

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Поверья и приметы:

В День Давида Земляничника на Руси шли в лес, чтобы собрать ягоду, похожую на клубнику. При этом непременно собирали и разные лечебные травы, которые в этот день обретали огромную силу. Существовало поверье, что в День Давида можно без труда получить взаймы денег, для чего достаточно было съесть хоть несколько ягод. Если 9 июля шел дождь, то, скорее всего, до конца лета дни будут дождливыми.

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Что нам готовит день грядущий – 9 июля