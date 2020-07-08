Луна в Рыбах. Людям искусства в этот день можно всё!

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

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Что же готовит нам царица ночи 9 июля?

Благоприятный день для всех, кто так или иначе занят творчеством, а также участвует в благотворительных проектах. Людям искусства в этот день можно всё! Всем же остальным рекомендуется день провести в работе, занимаясь обычными ежедневными делами, продолжая или завершая ранее начатое. С новыми проектами стоит повременить, так как Луна убывает, а значит и активность ваша слабеет. Стоит поберечь силы. Можно в этот день трезво оценить объем взятой работы и обязательств, чтобы понять подъёмна ли для вас такая ноша. Если кому-то из близких нужна ваша помощь – не отказывайте, вам зачтётся. И ещё – все, что услышите в этот день о себе, будет в той или иной степени правдой, даже если вам это и не понравится.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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